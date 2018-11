Com Facebook ha combatut els escàndols: 6 punts clau

Fa més d’un any que Facebook pateix una allau de crisis -per la desinformació respecte a Rússia, la privacitat de les dades i el contingut ofensiu- que han convertit el símbol de Silicon Valley en un gegant assetjat per les acusacions d’extralimitació i negligència corporatives.

Una investigació del New York Times ha revelat la manera com Facebook ha lluitat contra els seus crítics: amb tàctiques dilatòries, negacions i una campanya en tota regla a Washington. Vet aquí sis punts clau.

Facebook estava al corrent de la ingerència russa

La tardor del 2016, Mark Zuckerberg, director executiu de Facebook, va catalogar de “bogeria” la idea que la seva companyia hagués tingut cap paper determinant en les eleccions. Però els experts en seguretat de la companyia ja sabien que no era així.

Ben aviat, a principis de la primavera del 2016, van tenir indicis que els pirates informàtics russos remenaven els comptes de Facebook de persones vinculades a les campanyes presidencials nord-americanes. Uns mesos més tard van trobar comptes controlats pels russos que compartien amb periodistes informació provinent de correus electrònics del comitè nacional demòcrata que havien sigut piratejats. Facebook va acumular proves d’activitat russa durant més d’un any abans que els executius optessin per compartir el que sabien amb el públic -i fins i tot amb el seu propi consell d’administració.

La companyia temia els partidaris de Trump

El 2015, quan Donald Trump va demanar que es prohibís l’entrada al país d’immigrants musulmans, un seguit d’empleats de Facebook i crítics externs van demanar a la companyia que prengués mesures contra Trump. Zuckerberg ho va tenir en compte i va demanar als seus subordinats si Trump havia violat les normes de la companyia i si el seu compte s’havia de cancel·lar o si calia eliminar el post.

Però, tot i que Zuckerberg personalment estava indignat, va delegar el tema als seus subordinats, que van advertir que penalitzar Trump desencadenaria una resposta perjudicial dels republicans. El post de Trump es va mantenir.

Facebook va llançar una campanya de pressions en molts fronts

Mentre creixien les crítiques pel reconeixement tardà de Facebook respecte a la influència russa, la companyia va llançar una campanya de pressió -dirigida per Sheryl Sandberg, la cap d’operacions de la companyia- per combatre els crítics i desviar la indignació cap a empreses tecnològiques rivals.

Facebook va contractar l’excap de gabinet del senador Mark Warner per pressionar el demòcrata de Virgínia; Sandberg va trucar personalment a la senadora Amy Klobuchar de Minnesota, dins l’òrbita del Partit Demòcrata, per queixar-se per les seves crítiques. La companyia també va utilitzar una empresa de relacions públiques per fer aparèixer històries negatives sobre els seus crítics polítics i atribuir culpes a empreses com Google.

Aquests intents incloïen acusar el filantrop i magnat liberal George Soros de ser la força que hi havia darrere d’un ampli moviment contra Facebook, i publicar articles que elogiaven Facebook i criticaven Google i Apple en una web de notícies conservadora.

Cambridge Analytica va agreujar la situació

Facebook es va enfrontar a un escàndol d’àmbit mundial al març, després que The Times, The Observer of London i The Guardian publiquessin una investigació conjunta sobre la manera com Cambridge Analytica s’apropiava de les dades dels usuaris per traçar un perfil dels votants americans. Però dins de Facebook els executius van creure que podien aturar els danys. La companyia va incorporar un nou responsable de pressió política per ajudar a apaivagar la indignació dels dos partits al Congrés americà, i va activar discretament una campanya de comunicació interna, anomenada “We get it ” [“Ho hem entès”], amb l’objectiu d’assegurar als empleats que la companyia es comprometia a tornar al bon camí el 2018.

Algunes crítiques fan més mal que d’altres

Intuint la vulnerabilitat de Facebook, algunes companyies tecnològiques rivals de Silicon Valley han intentat utilitzar l’escàndol per promocionar la seva marca. Després que Tim Cook, el cap executiu d’Apple, declarés en una entrevista que la seva companyia no traficava amb dades personals, Zuckerberg va ordenar al seu equip directiu que només fessin servir mòbils Android. Al cap i a la fi, va argumentar, és un sistema operatiu amb molts més usuaris que Apple.

Facebook encara té amics

El senador demòcrata de Nova York, Chuck Schumer, va recaptar més diners dels empleats de Facebook que cap altre membre del Congrés durant el cicle electoral del 2016 -i quan la companyia el va necessitar ell li va fer costat.

Aquest estiu passat, quan els problemes de Facebook van créixer, Schumer es va enfrontar a Warner, que aleshores ja s’havia erigit en l’inquisidor més insistent de Facebook al Congrés. “Fes marxa enrere-li va dir Schumer a Warner- i busca la manera de treballar amb Facebook en lloc de vilipendiar-la”. Els defensors de Facebook -on treballa la filla de Schumer- es van mantenir informats dels intents de Schumer.