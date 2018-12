Facebook va compartir dades dels seus usuaris amb empreses com Netflix o Airbnb

Facebook no s'escapa de la polèmica. Una comissió del Parlament britànic ha fet públics avui una sèrie de documents interns de la tecnològica que demostren que l'any 2015 la companyia de Mark Zuckerberg va permetre a determinades empreses, com Netflix, Airbnb o Badoo, accedir a les dades personals dels seus usuaris. Aquests permisos especials van ser atorgats després que Facebook fes un seguit de canvis que restringia l'accés a les dades per a altres empreses.

En total s'han tret a la llum 223 pàgines de comunicacions mantingudes entre 2012 i 2015 per alts càrrecs de Facebook –Mark Zuckerberg, entre ells– que demostren, entre altres coses, com l'empresa debatia com generar ingressos amb la venda de dades o si s'havia de permetre als desenvolupadors d'aplicacions que s'anunciaven a la xarxa social més accés a les dades personals dels usuaris.

L'encarregat de fer pública la investigació ha sigut Damian Collins , director de la comissió sobre assumptes digitals, culturals, Mitjans i esports del Regne Unit, que va obtenir els documents a través de Six4Three, un desenvolupador d'aplicacions que actualment manté un litigi contra Facebook al qual acusa de no haver complert les promeses que fa als desenvolupadors. La publicació dels documents va estar envoltada de polèmica ja que un jutge de Califòrnia volia que es mantinguessin com a confidencials fins que es resolgués el judici entre Facebook i Sex4Three.

La comissió de la qual forma part Collins ha obtingut els documents com a part de la seva investigació sobre les 'fake news'.

Després de fer-se públiques les comunicacions, Facebook s'ha defensat assegurant que els papers són part d'una demanda "sense fonament" i que "només mostren una part de la història i ho fan d'una manera enganyosa si no hi ha un context adicional". "Com qualsevol negoci, vam tenir moltes converses internes sobre com construir un model de negoci sostenible per a la nostra plataforma", asseguren. "Però els fets estan clars: mai hem venut les dades dels nostres usuaris", remarquen.