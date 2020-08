Facebook elimina centenars de grups de teories conspiradores pro Trump

260x366 Pàgina de Facebook consultada en una tauleta / PETER MACDIARMID / GETTY Pàgina de Facebook consultada en una tauleta / PETER MACDIARMID / GETTY

La xarxa social Facebook ha anunciat que ha eliminat centenars de grups, pàgines i anuncis vinculats al moviment QAnon, que promou teories sobre una xarxa de conspiracions per derrocar el president Donald Trump.

En una publicació al blog oficial de la xarxa social, l'empresa de Mark Zuckerberg ha justificat la decisió assegurant que els continguts compartits per aquests grups glorifiquen o suggereixen l'ús de la violència i que, tot i no complir els requisits per ser considerats una "organització perillosa", sí que s'ha demostrat que "suposen un risc per a la seguretat pública". En total, Facebook ha eliminat 790 grups vinculats a QAnon, 100 pàgines i 1.500 anuncis i ha bloquejat l'ús de 300 hashtags tant a aquesta xarxa social com a Instagram, també propietat de la companyia de Zuckerberg.

El juliol passat, Twitter ja va prendre accions contra el moviment QAnon: va suspendre més de 7.000 comptes associats a aquest moviment i va anunciar que deixaria de promoure com a trending topic (els seus temes més populars) qüestions que estiguessin relacionades amb aquestes teories conspiradores pro Trump.