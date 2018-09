Facebook entra en la guerra de les sèries

Facebook entra de ple en el negoci dels continguts audiovisuals. La xarxa social estrenarà dimarts 'Sorry for your loss', una sèrie que, tot i que no és la seva primera producció pròpia, sí que marca un salt endavant en la breu trajectòria de la companyia en aquest camp: és la primera ficció de Facebook que compta amb una cara coneguda pels espectadors (la protagonista és Elizabeth Olsen), arriba amb l’aval d’haver-se presentat, dissabte passat, al Festival de Cinema de Toronto, i a més és el primer format produït per la xarxa social que s’estrena simultàniament a tot el món. 'Sorry for your loss' estarà disponible exclusivament a través de Facebook Watch, el servei de vídeos de la companyia, que, després d’un any en funcionament als Estats Units, es va estendre a la resta del món el 30 d’agost. L’estrena d’aquesta sèrie, doncs, representa la posada de llarg de la plataforma de vídeos de Facebook a escala global.

La protagonista de 'Sorry for your loss' és Leigh Shaw, una jove consultora sentimental d’un mitjà de comunicació incapaç de superar la inesperada mort del seu marit, el Matt (Mamoudou Athie). La difícil convivència amb la seva germana (Kelly Marie Tran), en procés de desenganxar-se de les drogues, i la seva mare (Janet McTeer), una apassionada del ioga, no contribueix a millorar el seu estat d’ànim, i tampoc hi ajuda el fet de descobrir aspectes de la vida del seu marit que fins llavors ignorava. A través del contrast entre el present i el passat, la sèrie mostra fins a quin punt el Matt tenia un paper clau en l’estabilitat emocional de la protagonista i del seu entorn, i com la seva desaparició ha capgirat les seves vides, fins al punt d’afectar la seva salut mental.

Segons Facebook, la sèrie, que combina el to dramàtic amb elements de comèdia negra, és “alhora devastadora i inspiradora”, amb personatges “desesperats per trobar humor allà on sigui”. “El viatge de la Leigh mostra que el dol no és una cosa que calgui afrontar amb patiment o medicant-se, sinó que és una part essencial de l’experiència humana”, afegeix la xarxa social. La creadora de la sèrie, dividida en deu capítols de mitja hora, és Kit Steinkellner, que la va començar a escriure per a la cadena Showtime.

Una plataforma gratuïta

A partir de dimarts, tots els usuaris de Facebook tindran accés a aquesta sèrie a través de la pestanya Facebook Watch, una plataforma de vídeos en la qual les sèries i els formats televisius professionals conviuen amb tot tipus de gravacions amateurs penjades pels usuaris. D’aquesta manera, la companyia creada per Mark Zuckerberg intenta competir no només amb Netflix i serveis similars, sinó també amb portals de vídeos com YouTube.

L’accés a tots els continguts de Facebook Watch és gratuït, i la xarxa social espera treure’n rendiment mitjançant la publicitat, a través d’anuncis que es reprodueixen tant a l’inici com durant la visualització dels formats originals que la companyia ha produït des que va posar en marxa el servei, l’agost del 2017. Entre aquests programes hi ha sèries (com 'Skam Austin' o 'Strangers'), 'reality shows', concursos, transmissions esportives i fins i tot informatius. El programa de cuina 'The mind of a chef', que va arribar a Facebook Watch l’any passat després de sis temporades a la cadena pública PBS, va rebre tres nominacions als premis Emmy d’aquest any.

El setembre del 2017, 'The Wall Street Journal' va revelar que Facebook invertiria aquest any 1.000 milions de dòlars en la producció de continguts audiovisuals. És la mateixa quantitat que preveu dedicar-hi Apple (que encara no ha estrenat el seu servei), però molt menys que els 8.000 milions que es gasta Netflix o dels 4.500 milions d’Amazon.