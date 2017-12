Falla una pregunta del concurs '¡Ahora caigo!' tot i portar la resposta escrita a la samarreta

"Què és Steve Rogers a 'Los vengadores'?" és la pregunta que va fallar un participant del concurs d'Antena 3 '¡Ahora caigo!', que no es va adonar que portava la resposta escrita a la samarreta. Steve Rogers és el nom real del superheroi Capità Amèrica, un dels membres d''Els venjadors', i el concursant anava vestit, precisament, amb una samarreta d'aquest personatge. Tot i així, va ser incapaç d'escollir la resposta correcta: entre "doctor", "senyor" i "capità" va escollir la primera opció.

"Ens posem samarretes i no sabem ni què portem posat!", va bromejar el presentador del concurs, Arturo Valls. No va ser l'únic que va posar el crit al cel per l'error del concursant: a Twitter, molts usuaris també es feien creus que hagués sigut incapaç d'encertar la resposta tot i portar-la escrita.

UN TÍO CON LA CAMISETA DE CAPITÁN AMÉRICA ACABA DE FALLAR ESTO! pa matarlo pic.twitter.com/RrzZzxL2nr — Guillermina Carro (@xwilhelminax) 11 de desembre de 2017

Este chico es como el que se pone una camiseta de Nirvana o the Ramones solo porque está de moda, sino no me lo explico... — Eli Chan (@Elii_Chann) 11 de desembre de 2017