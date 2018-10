'Fariña' triomfa als premis Iris de l'Acadèmia de Televisió, amb vuit guardons

260x366 Javier Rey amb l'Iris al millor actor per 'Fariña' / J.P. GANDUL / EFE Javier Rey amb l'Iris al millor actor per 'Fariña' / J.P. GANDUL / EFE

La sèrie d'Antena 3 'Fariña' va ser la gran triomfadora dels vintens premis Iris, que atorga l'Acadèmia de les Ciències i les Arts de Televisió. En la gala celebrada aquest dimarts a la nit a Pozuelo de Alarcón, la ficció sobre el narcotràfic a Galícia va recollir els quatre guardons a què optava. De fet, Antena 3, que partia com a gran favorita amb 15 nominacions (en un total de 12 categories), es va endur fins a vuit estatuetes, una de les quals compartida amb La Sexta. Tres més van ser per a La 1 i un per a Paramount Network.

El principal premi per a 'Fariña' va ser el de millor ficció, una categoria en què es va imposar a 'El accidente' (Telecinco), 'El día de mañana' (Movistar+), 'Estoy vivo' (La 1), 'La casa de papel' (Antena 3) i 'Paquita Salas' (Netflix). A més, el protagonista de la sèrie, Javier Rey, va ser reconegut com a millor actor, mentre que Carlos Sedes i Jorge Torregrossa es van endur la distinció a millor direcció, i Ramón Campos, Teresa Fernández-Valdés, Gema R. Neira, Cristóbal Garrido, Diego Sotelo i David Moreno el de millor guió.

Antena 3 també va veure reconegudes, en altres categories, dues més de les seves sèries. Així, Úrsula Corberó va ser distingida com a millor actriu pel seu paper a 'La casa de papel', i Joan Bas i Jaume Banacolocha, responsables de la productora catalana Diagonal TV, van ser premiats per la producció 'La catedral del mar', una sèrie que el canal d'Atresmedia va impulsar juntament amb TV3 i Netflix. El palmarès d'Antena 3 es completa amb el guardó a Vicente Vallés com a millor presentador d'informatius (per 'Antena 3 Noticias 2') i amb el reconeixement a 'Antena 3 Noticias 1' com a millor informatiu, un premi que aquest espai comparteix amb 'Al rojo vivo', de La Sexta.

També pot fer un bon balanç d'aquesta edició dels premis Iris el concurs de La 1 'Operación Triunfo', que es va endur l'estatueta en les dues categories en què estava nominat: la de millor programa i la de millor conductor de programes, personificada en Roberto Leal. La cadena pública també va recollir un premi per a 'MasterChef', concretament el de millor realització, que va anar a mans de Juan Carlos Carrasco i Luis Cachón.

Pel que fa al millor programa produït a Espanya per a un canal temàtic, el reconeixement va ser per a 'Alaska y Mario', de Paramount Network i la MTV.

Durant la gala també es van lliurar els premis honorífics, entre els quals destaca el que va rebre Ana Blanco en reconeixement a la seva trajectòria com a presentadora del 'Telediario' des de fa gairebé tres dècades. Per la seva banda, Sonia Martínez, directora de ficció d'Atresmedia i directora editorial d'Atresmedia Studios, va rebre el premi de la crítica pel seu impuls a la producció de ficcions "actuals i arriscades" per a la televisió en obert.

Així mateix, es van entregar els premis del jurat, que també es coneixien amb anterioritat i que van recaure en el programa de TVE 'Clásicos y reverentes', el presentador de La Sexta Jalis de la Serna (per 'Enviado especial'), la directora de vestuari Elena de Lorenzo, l'espai de Telemadrid 'Eso no se pregunta' i el format 'Informe Robinson' de Movistar+. Els directors de 'Fariña', premiats com a millors directors, també van rebre el premi especial Antonio Mercero a la millor direcció de ficció.

Pel que fa als premis autonòmics, els guanyadors van ser Lourdes Maldonado com a millor presentadora (pel 'Telenoticias 1' de Telemadrid), i '23 disparos', de Canal Sur, com a millor programa. En aquesta categoria, 'Desmontando a Goya', d'Aragón TV, va rebre un accèssit.