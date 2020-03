Filmin llança una aplicació que uneix història i cinema

La plataforma de continguts sota demanda Filmin amplia la seva oferta amb el llançament de The Filmin Times, una nova aplicació disponible des d’avui que permet fer un repàs als esdeveniments històrics recents a través de les pel·lícules del catàleg de la plataforma.

651x366 L'usuari podrà repassar esdeviments històrics a través de pel·lícules / FILMIN L'usuari podrà repassar esdeviments històrics a través de pel·lícules / FILMIN

Amb aparença d’un diari digital, l’aplicació està estructurada en diferents seccions. A Efemèrides destacades, els usuaris trobaran una pel·lícula o sèrie relacionada amb un esdeveniment que va tenir lloc en la mateixa data que el dia en què es consulta però un any abans. A la secció Esdeveniments hi figuren 20 fets que han marcat la història contemporània d’Europa, des de la Revolució Russa fins al Brexit. Quan l’usuari seleccioni un dels esdeveniments accedirà a una nova pàgina del diari digital en la qual apareixeran totes les ficcions relacionades. L’aplicació compta amb altres seccions com ara Timeline, Personatges o Mapa. A més de navegar entre els títols, els usuaris que tinguin un compte de Filmin podran reproduir els títols proposats.

El catàleg de The Filmin Times comptarà amb un total de 500 títols que s’aniran actualitzant regularment. Una de les novetats de l’aplicació és l’estrena online de Shoah, de Claude Lanzmann, pel·lícula de 10 hores de duració sobre l’Holocaust. Jaume Ripoll, cofundador i director editorial de Filmin, defineix The Filmin Times així: "Un projecte didàctic i de divulgació amb el qual desitgem que els espectadors de totes les edats puguin entendre millor, gràcies a la ficció i el documental, la història contemporània d’Europa".