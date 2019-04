Finalment hi haurà iPhone 5G

Qualcomm és el principal proveïdor mundial de processadors per a smartphones, amb una quota d’aquest mercat que supera àmpliament el 40%. Però el vestíbul d’entrada a la seu de l’empresa a San Diego (Califòrnia) no està presidit per cap xip, sinó per la Patent Wall, un mur de dues plantes d’alçada on s’exposen amb orgull els certificats oficials que acrediten la propietat intel·lectual de centenars d’innovacions en el camp de les telecomunicacions mòbils.

Són només una petita part de les 130.000 patents que Qualcomm té concedides o en tràmit a tot el món. I ja són una part fonamental del seu negoci, ja que les llicències d’ús que ven a altres empreses li aporten tres quartes parts dels beneficis anuals. I han estat a punt de deixar Apple despenjada del reduït grup d’empreses que marquen la pauta del mercat dels mòbils.

Acusació de monopoli

Dilluns passat els representants legals d’Apple i Qualcomm havien de comparèixer davant d’un dels tribunals on es dirimeixen els diversos litigis que les dues empreses s’han interposat mútuament en matèria de propietat intel·lectual durant els dos últims anys. En essència, Apple acusa Qualcomm de pràctiques monopolístiques perquè li vol cobrar massa diners -actualment, al voltant de set euros per cada iPhone- en concepte de llicències per l’ús de les seves patents, una pretensió que l’empresa de xips ha ampliat fins i tot a Foxconn i els altres fabricants a qui Apple subcontracta la producció dels telèfons. Qualcomm considera que té dret a exigir aquests diners encara que Apple va adoptar fa temps processadors de disseny propi en els seus aparells.

De fet, un jutge alemany i un altre de xinès van donar-li la raó i van arribar a prohibir la venda de determinats models antics d’iPhone als països respectius. Naturalment, la relació comercial entre les dues empreses s’ha refredat de tal manera que Apple ha buscat proveïdors alternatius per als xips que abans comprava a Qualcomm, de qui havia sigut un gran client: només el primer semestre del 2017 Qualcomm va facturar més de 1.500 milions d’euros a Apple.

Un d’aquests proveïdors alternatius havia de ser Intel. Aquesta empresa és líder mundial en microprocessadors per a ordinadors personals -inclosos els Mac d’Apple-, però mai li ha pogut fer ombra a Qualcomm en xips per a telèfons d’ençà que fa dotze anys va declinar fabricar el processador per a l’iPhone original. Per això es va tirar de cap a omplir el forat que Qualcomm deixava en la cadena de proveïment d’Apple. Ja no podia vendre-li el microprocessador, però sí l’altre xip important del telèfon, el mòdem, el component que gestiona la comunicació del terminal amb les xarxes mòbils. I Apple el va adoptar per als iPhones que venia en molts països.

El problema és que el producte d’Intel no estava a l’altura: diversos especialistes asseguren que els seus mòdems 4G rendeixen un 30% menys i consumeixen un 30% més que els equivalents de Qualcomm. De fet, aquesta empresa acusa Apple de frenar intencionadament el rendiment dels iPhones encara equipats amb mòdems de Qualcomm per igualar les seves prestacions a les de les unitats amb mòdems Intel. I, a sobre, la demanda afirma que Apple va proporcionar a Intel informació confidencial de Qualcomm sobre la tecnologia dels seus mòdems.

Terminis ajustats

El punt d’inflexió es va produir fa unes setmanes, quan es va saber que Intel tenia dificultats per completar el disseny del seu futur mòdem per a smartphones compatibles amb les xarxes de cinquena generació (5G). Apple, que ja havia descartat treure un iPhone 5G fins a l’any 2020 mentre rivals com Motorola, Samsung, LG, Xiaomi i Huawei ja comencen a vendre els seus, corria un risc seriós de no arribar tampoc amb un telèfon 5G comercial el setembre del 2021 si seguia esperant Intel. Tampoc és que els smartphones siguin l’aplicació principal de la 5G, però el cost en imatge hauria sigut altíssim. Les alternatives possibles tampoc no semblaven gaire viables: Samsung i Huawei disposen de mòdems 5G propis, però els reserven per als seus telèfons, i la taiwanesa Mediatek, tercera en discòrdia en el mercat de xips, encara no té un mòdem comercial. Fins i tot es va publicar que Apple havia posat un miler d’enginyers a treballar amb urgència en un disseny de mòdem 5G propi, que li fabricaria TSMC com els processadors, però els terminis eren encara més ajustats.

Al final la solució ha acabat caient pel seu propi pes: dilluns mateix, hores abans de presentar-se al tribunal, Apple i Qualcomm van comunicar que firmaven una treva. L’acord diu que les dues empreses abandonen tots els litigis que les enfrontaven; que Apple pagarà a Qualcomm una indemnització d’import no revelat, però que ha de ser substanciosa (algunes fonts la situen en l’ordre dels milers de milions de dòlars), i, sobretot, que Apple tornarà a comprar xips a Qualcomm durant almenys sis anys prorrogables.

Poques hores després Intel comunicava una decisió que costa no relacionar amb l’anterior: la firma tira la tovallola i abandona el desenvolupament de mòdems 5G per a smartphones. El conseller delegat Bob Swan centrarà la seva oferta d’aquests productes en altres mercats menys sensibles al preu, com les infraestructures de xarxa, els objectes connectats i, potser, l’automoció. La referència a la falta de rendibilitat és significativa. A can Intel no són precisament uns inútils; hi ha qui opina que han desistit de proporcionar el mòdem a Apple perquè la marca de la poma el volia a un preu molt per sota del que seria raonable, i atendre la demanda en els volums necessaris implicaria una caiguda dels beneficis. No és del tot forassenyat: el nivell d’exigència d’Apple és llegendari, i Tim Cook va arribar a conseller delegat de l’empresa en bona part per l’eficàcia demostrada collant els proveïdors.

Els últims rumors del sector apunten que Apple acabarà comprant a Intel el seu incipient negoci de mòdems, ni que sigui per treure profit dels recursos invertits fins ara. Sigui així o no, el cas deixa clar un cop més el paper fonamental de la indústria de components en el mercat dels productes de consum. I sigui com sigui, els fidels a Apple no hauran d’esperar gaire per tenir el seu iPhone 5G.