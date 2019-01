Finlàndia aspira a la màxima intel·ligència… artificial

Abans que nasqués l’iPhone, Finlàndia exercia amb autoritat i una certa prepotència el lideratge mundial de la tecnologia mòbil, encarnat en Nokia. Però aquella empresa, capaç de fabricar i portar fins a l’últim racó del planeta més d’un milió de telèfons cada dia, va ser incapaç de preveure l’atractiu dels dispositius amb pantalla tàctil i sistemes operatius moderns. Aviat el producte d’Apple i, sobretot, la plataforma Android de Google van deixar-la fora de joc. Ni tan sols un altre gegant, Microsoft, va ser capaç d’evitar, posant-hi Windows, la caiguda lliure dels mòbils Nokia, que al mercat de consum és ara poc més que el nom que la xinesa Foxconn posa a la seva gamma de smartphones Android genèrics.

Per ser justos, cal dir que Nokia encara compta en un negoci que havia estat complementari per a ella, les xarxes de telecomunicacions, però ho fa des de la tercera posició del mercat, i el 2017 va facturar poc més d’un terç del que facturava en el seu punt àlgid del 2008 i competint frec a frec amb la sueca Ericsson, a gran distància d’una Huawei que creix a tota marxa i només veu amenaçada la seva primacia pel boicot comercial que Donald Trump promou contra ella.

Per evitar que el declivi de la seva empresa emblemàtica fereixi l’orgull de tot el país, el govern finès ha proposat marcar la pauta a Europa en la següent onada tecnològica, la de la intel·ligència artificial. A diferència d’altres iniciatives institucionals del continent, més adreçades a potenciar la recerca a través de les empreses, al país nòrdic ho volen fer des de baix: comencen formant 55.000 ciutadans, l’1% de la població, en els conceptes bàsics de l’aprenentatge automàtic i la robòtica, perquè la transformació digital en els àmbits laboral, sanitari, industrial i de la mobilitat no agafi desprevinguda la seva societat, de manera que s’hi posi d’esquena. La iniciativa ha resultat tan popular que també s’hi han apuntat les empreses nacionals més significatives: la paperera Stora Enso formarà en intel·ligència artificial un miler dels seus empleats, i l’operadora Elisa i la mateixa Nokia inscriuran al programa totes les seves plantilles.

La formació es fa mitjançant un curs gratuït a la web, creat per la Universitat d’Hèlsinki i que es pot completar en només sis setmanes dedicant-hi una hora diària. L’accés és completament obert: si parleu finès o anglès us hi podeu apuntar a http://elementsofai.com. És una llàstima que no estigui també en català: el nostre país té dos milions més d’habitants que Finlàndia i tenir abans de l’estiu 75.000 catalans coneixedors del machine learning sí que seria una jugada mestra.