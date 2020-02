La Fiscalia denuncia Toni Soler, Jair Domínguez i Magí Garcia pel gag sobre els Mossos de l''Està passant'

La Fiscalia de Barcelona ha denunciat per un delicte contra les institucions de l'Estat el director del programa de TV3 Està passant, Toni Soler, i els col·laboradors del programa Jair Domínguez i Magí Garcia per un gag que comparava els Mossos d'Esquadra amb gossos, arran de les càrregues en les protestes contra la sentència del Procés.

Al seu escrit, la Fiscalia assenyala que Soler, Domínguez i Garcia van cometre injúries greus contra els cossos i les forces de seguretat, i demana que es declari responsable civil subsidiària la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). La denúncia s'ha presentat als jutjats de Sant Feliu de Llobregat (els que corresponen, per zona, a la seu de TV3, situada a Sant Joan Despí), però està pendent d'una qüestió de competència per dirimir a quin jutge correspon investigar-la.

El gag en qüestió ja havia sigut objecte de dues denúncies a l'octubre, per part dels sindicats dels Mossos i del sindicat de funcionaris CSIF. En aquell cas, els denunciants consideraven que s'havia comès un delicte d'odi i d'injúries a funcionaris públics amb publicitat. Arran d'això, la Fiscalia va obrir les diligències que han desembocat en aquesta denúncia.

El gag polèmic

L'acudit [que es pot veure a partir del minut 34 del vídeo] es va emetre el 16 d'octubre, dos dies després que es fes pública la sentència del judici del Procés, que va donar lloc a diverses jornades d'aldarulls a Barcelona i altres ciutats catalanes durant les quals es van viure greus enfrontaments entre els Mossos i els manifestants. A la seva secció, Magí Garcia (conegut com a Modgi) va mostrar la imatge d'un buldog amb gorra de policia i una altra en què el gos portava un casc antiavalots i una pistola de foam, i va advertir: " Tu creus que aquest gos hi és per protegir-te, però potser et borda, et mossega o, encara pitjor, et dispara bales de foam o pilotes de goma".

L'equívoc entre mossos i gossos es va mantenir durant tota la secció, amb comentaris com: "I qui li torna l'ull a un nano de 22 anys? E ls putos gossos aquests de merda?" Més endavant, Garcia va mostrar una imatge del conseller d'Interior, Miquel Buch, i va afegir: "Perquè la culpa no és seva, realment. La culpa de qui és? Dels amos". "No sé si s'ha entès la metàfora", va dir el col·laborador per cloure el gag.

Arran de les primeres denúncies, Toni Soler va fer referència a la polèmica durant una altra edició del programa, la setmana següent. El presentador va argumentar que el gag era "un contingut humorístic" i que s'havia de "tractar com a tal i no fora de context". "A més, defensarem aquí i on calgui, si cal davant del jutge, la nostra llibertat d'expressió", va assegurar, i va demanar disculpes "molt sincerament" als agents dels Mossos d'Esquadra que s'haguessin sentit ofesos. Amb tot, Soler va recordar que aquells dies hi havia "molta gent a Catalunya" que no estava "només ofesa", sinó també "ferida, maltractada, hospitalitzada o detinguda en circumstàncies estranyes pels cossos policials" que també estaven "esperant disculpes". "Que cadascú faci el que cregui que hagi de fer", va rematar.