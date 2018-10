Follow JC Go: la versió catòlica del Pokémon Go

Després de les aventures del món Pokemón, arriba Follow JC Go, una aplicació de l’Església catòlica que permet als usuaris buscar personatges religiosos al carrer. La iniciativa recupera l’estil del Pokémon Go, el videojoc de realitat augmentada en què els jugadors han de caçar criatures de la tira animada a través de la localització GPS. Aquest cop, però, en comptes d’atrapar 'pokémons' els usuaris descobriran figures bíbliques i icones religioses mentre caminen per la ciutat.

Amb motiu de la Jornada Mundial de la Joventut que se celebrarà el 2019 a Panamà, la Fundació Ramón Pané ha creat un videojoc religiós amb l’objectiu d’atreure el públic més jove. La iniciativa digital convida els usuaris a caminar per la ciutat i buscar sants, beats, personatges bíblics i advocacions marianes. Els jugadors interactuen amb els personatges i, si responen correctament a algunes preguntes sobre la Bíblia, poden afegir-los al seu equip d’evangelització, també conegut com a 'e-team'.

Follow JC Go (JC, presumptament, com a acrònim de Jesucrist) és una iniciativa educativa i religiosa que pretén convertir-se en una alternativa als videojocs violents. Segons una investigació de la Fundació Ramón Pané, la majoria dels joves de ciutat es comuniquen a través de les pantalles i surten poc de casa. A més, la recerca també constata que un dels jocs més utilitzats és el Pokémon Go, de manera que es va crear una versió religiosa amb la finalitat d’introduir els més joves en la història evangèlica mitjançant el moviment.

Ricardo Grzona, director executiu de la Fundació, explica que es tracta d’una iniciativa sense precedents: “L’Església mai ha tingut un projecte així, i encara menys una aplicació catòlica que compti amb la tecnologia més avançada”. De fet, la proposta de combinar tecnologia amb evangelització va agradar al papa Francesc fins al punt que es va convertir en el primer 'gamer' de l’aplicació.

El joc està disponible tant en Android com en iOs i és totalment gratuït. De moment, només compta amb la versió en castellà, però es planteja afegir altres idiomes, com l’anglès, l’italià i el portuguès.