"Forn: «Catalunya encara no té accés a tota la informació per lluitar contra el terrorisme»”, i quatre notícies més en un minut

"Catalunya encara no té accés a tota la informació per lluitar contra el terrorisme”. Joaquim Forn, exconseller d’interior, explica que "vaig estar al capdavant de la conselleria d’Interior durant tres mesos i mig, però la intensitat dels fets viscuts no la podré oblidar"

Les pimes espanyoles paguen el rebut de la llum més car d’Europa. Una empresa petita i amb poc consum paga tres vegades més per kWh que una gran indústria

La travessia de Sant Antoni es recupera de la victòria "amarga" de les festes de Gràcia de l'any passat. Els carrers guarnits treuen pit 12 mesos després que els atemptats de la Rambla monopolitzessin l'agost

Itàlia vol retirar la concessió a Autostrade. La filial d’Atlantia, propietària d’Abertis, s’enfronta a una multa milionària

La primera transgènere candidata a governadora als EUA. Christine Hallquist guanya les primàries del partit demòcrata a l’estat de Vermont