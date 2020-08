Fox News, en 'streaming' a Espanya a partir del setembre

Fox News Media va anunciar ahir que llançarà un servei de streaming en viu perquè els usuaris internacionals accedeixin als seus canals de notícies i negocis. El servei arrancarà a Mèxic el 20 d’agost i arribarà a Espanya, Alemanya i el Regne Unit, així que no caldrà tenir televisió per satèl·lit per tenir accés a Fox News. El preu de Fox News International serà de 6,99 dòlars. Està previst que el servei estigui disponible a 20 països a finals d’any. “Amb un catàleg de més de 20 programes exclusius sota demanda i emissions en directe, aquest nou servei permetrà que els nostres espectadors d’arreu del món no es perdin les novetats del primer canal de notícies d’Amèrica”, afirma Suzanne Scott, directora executiva de Fox News Media. El servei estarà disponible a través de dispositius mòbils i OTT, i es llançarà en iPhone, Android, Apple TV i Android TV. Més endavant també estarà disponible a través d’Amazon Fire TV i Roku.