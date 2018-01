Fox estrena avui ‘911’, la nova sèrie de Ryan Murphy

Els serveis d’emergència són agraïts com a motiu de sèrie televisiva: el caràcter trepidant de l’acció està assegurat de manera inherent. Per això, un dels reis Mides de les sèries, Ryan Murphy, s’ha fixat en aquest entorn per a la seva nova producció, 911, que arriba avui a Fox Life, a partir de les 22.10 h.

Aquesta ficció se centra, concretament, en els casos que han d’atendre policies, bombers i paramèdics de la ciutat de Los Angeles. Murphy -aferrat sovint a la realitat gràcies a la seva experiència laboral com a periodista- és conegut per haver produït anteriorment el drama mèdic Nip/Tuck, centrat en la cirurgia estètica, i les sèries antològiques American horror story, American crime story i Feud.

El càsting de 911 està encapçalat per Angela Basset, que interpreta una sergent de la policia de Los Angeles. Completen el repartiment Peter Krause, Oliver Stark, Aisha Hinds, Kenneth Choi i Connie Britton.