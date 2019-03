Fox haurà d'indemnitzar els protagonistes de 'Bones' per frau

21st Century Fox haurà d'indemnitzar l'equip de la sèrie 'Bones' amb 179 milions de dòlars per haver mentit i comès frau quan van vendre la sèrie a Hulu, plataforma de 'streaming' de la qual Fox n'és accionista. L'any 2015, els protagonistes de la sèrie Emily Deschanel i David Boreanaz junt amb el productor del drama policíac, Barry Josephson, van demandar Fox per haver venut la ficció per sota del preu de mercat, un fet que perjudicava els beneficis que ells obtenien.En la demanda també argumentaven que, tot i que en les seves primers set temporades 'Bones' va generar uns beneficis de mig milió de dòlars, ni els actors ni el productor van rebre la part proporcional que els tocava perquè la cadena dissimulava els ingressos reals.

La decisió de la indemnització s'ha pres després que Fox i els demandants hagin passat per un procés d'arbitratge que ha conclòs que el grup de comunicació va vendre la ficció per sota del seu preu de mercat pel seu benefici i en contra dels interessos dels actors i els productors. Venent la sèrie per sota del seu preu aconseguien que Hulu, que forma part de Fox, tingués accés a una producció que li aportava nous subscriptors sense haver de fer una gran despesa. L'operació era beneficiosa per 21st Century Fox però no pels actors, que van obtenir menys beneficis dels que haurien pogut aconseguir si la sèrie s'hagués venut pel seu valor real a una plataforma que no formés part del grup.

'Bones' es va emetre durant 12 temporades a Fox i, un cop acabada, va passar a Hulu, on, segons el jutge, va arribar "en termes monetaris altament especulatius i per sota de mercat". "L'anàlisi de l'acord és poc sorprenent considerant que els executius que representaven els interessos de Fox també representaven els interessos de Hulu".