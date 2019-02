La família Franco denuncia Mediaset per un reportatge sobre el seu patrimoni

En plena polèmica per l'exhumació del dictador Francisco Franco, la seva família se segueix mobilitzant contra tot el que consideren un atac. Ara els Franco han denunciat Mediaset per un reportatge sobre el seu patrimoni que es va emetre el 23 de juliol del 2018 a Cuatro dins del programa 'En el punto de mira'. La denúncia també afecta els periodistes i investigadors que van participar o van ser entrevistats en el reportatge, com ara Mariano Sánchez Soler, autor del llibre 'Los Franco S.A.', i Carlos Babío, responsable de 'Meirás: un pazo, un caudillo, un expolio'.

La denúncia presentada al jutjat de primera instància número 44 de Madrid és per injúries i calúmnies i va adreçada al representant legal de Mediaset, el director de programació de Cuatro, els directius del programa i tots els reporters i col·laboradors de l'espai. Un dels participants en el programa va ser Jimmy Giménez Arnau, exmarit de María del Mar 'Merry' Martínez-Bordiú, neta de Franco.

Després de rebre la notícia de la denúncia, el canal ha defensat que amb el programa, que es titulava 'La herencia de los Franco', pretenien donar a conèixer el món de la família Franco, la seva herència i els negocis en els quals haurien invertit diners, així com els mètodes que van utilitzar per arribar a tenir un patrimoni amb un valor de 500 milions d'euros.

Per la seva banda, Babío ha definit la denúncia de la família Franco com "un insult". Tot i que l'investigador ha reconegut que el programa "no passarà als annals de la història" pel seu rigor, ha assegurat que no es pot pretendre fer veure que la residència senyorial a Sada (la Corunya) no va ser espoliada.