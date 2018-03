Fred Savage, d''Aquellos maravillosos años', acusat d'assetjament sexual i laboral

L'actor Fred Savage, conegut per haver estat el protagonista d''Aquellos maravillosos años', ha estat acusat d'assetjament sexual i laboral per una treballadora del departament de vestuari de la sèrie, ja cancel·lada, 'The Grinder'. La dona assegura que Savage va crear un ambient de treball hostil i tenia un comportament agressiu i intimidador al 'set' de rodatge, especialment amb les dones. Segons la dissenyadora, la cadena tenia coneixement de l'actitud de l'actor però va preferir no investigar les queixes.

Per la seva banda, Savage ha emès un comunicat en què qualifica les acusacions d'"absolutament falses". 20th Century Fox Television, productora de 'The Grinder', emesa entre 2015 i 2016, ha explicat que es prenen "totes les queixes de conducta inadequada molt seriosament" i defensen que sí que es va dur a terme una investigació però que no es van trobar proves de mala conducta per part de Savage.

No és la primera vegada que Savage és objecte d'aquest tipus d'acusacions. L'actriu Alley Mills, que interpretava la seva mare a 'Aquellos maravillosos años', va revelar aquest gener que una denuncia d'assetjament sexual contra Savage, que llavors tenia 16, i Jason Hervey, que interpretava al fill gran de la família, va accelerar el final de la sèrie. La denuncia la va posar Monique Long, dissenyadora de vestuari de la ficció.