La Fundación Franco ja ha presentat la querella contra Wyoming

La Fundación Francisco Franco ja ha presentat la querella contra el Gran Wyoming, Dani Mateo i La Sexta per haver "vulnerat l'honor" del dictador en diverses edicions del programa 'El intermedio'. L'entitat franquista va anunciar fa dues setmanes que emprendria accions legals contra els responsables de l'espai arran de diversos gags protagonitzats per un ninot que representava la mòmia del dictador, que va acabar rodolant pel terra del plató, amb els braços arrencats i, finalment, decapitat.

En un comunicat, la fundació assegura que els esquetxos constitueixen una "incitació a l'odi per raons ideològiques" i acusa Wyoming (director del programa) i Mateo (que participava en els gags) de "parapetar-se en la paròdia no només per humiliar Francisco Franco i ofendre milions d'espanyols que s'oposen a la pretesa profanació del seu cadàver embalsamat sinó també per incitar a l'odi i hostilitat per raons ideològiques i religioses, conductes delictives no emparades per la llibertat d'expressió".

La Fundación Francisco Franco va anunciar la presentació d'aquesta querella el dia 6 de setembre, després dels dos primers gags protagonitzats pel ninot del dictador, però això no va espantar els responsables del programa, que aquell mateix vespre van respondre a l'amenaça amb un nou esquetx en què Mateo acabava arrencant el cap de Franco sense voler.