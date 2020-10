'GLOW', última damnificada de les cancel·lacions de Netflix pel covid

Les conseqüències del covid se segueixen fent sentir en els plans de futur de les plataformes. Netflix ha anunciat que fa marxa enrere i cancel·la GLOW, sèrie que havia renovat l'agost del 2019 per a una quarta i última temporada que finalment no veurà la llum. La comèdia, protagonitzada per Alison Brie, Betty Gilpin i Marc Maron, se centra en un grup de dones que treballaven en un programa de televisió de lluita lliure femenina dels anys 80. GLOW se suma a la llista de cancel·lacions de Netflix pel coronavirus, que ja incloïa The society i Esta mierda me supera.

Quan va començar el confinament a causa del covid, feia tres setmanes que GLOW havia iniciat el rodatge de la quarta temporada. Quan es va aturar el rodatge, l'equip havia pogut rodar el primer episodi de la nova entrega i començava la filmació del segon. La sèrie té diversos elements que dificulten el rodatge en temps de covid. En primer lloc, la localització, Los Angeles, una de les ciutats on està sent més difícil posar de nou en marxa grans equips de producció. L'altre element de risc de la producció és el gran nombre d'interaccions físiques que té la sèrie, ja que està centrada en el món de la lluita lliure. La revista Deadline assenyala que el contacte directe i la respiració intensa que requereix la lluita lliure no són adequades en temps de covid, ja que poden contribuir a estendre el virus.

"Netflix ha decidit no rodar l'última temporada de GLOW. Ens van donar la llibertat creativa per a una comèdia complexa sobre dones i explicar les seves històries. I de la lluita lliure. I ara tot això desapareix. Ara mateix en el món estan passant coses horroroses que són molt més importants que això, però segueix sent una llàstima que no puguem tornar a veure aquestes 15 dones juntes de nou", assenyalen les creadores de la sèrie, Liz Flahive i Carly Mensch, en un comunicat enviat a Deadline.