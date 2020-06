Un Gamelab obert i virtual abans de les consoles de nova generació

Demà comença una edició excepcional del Gamelab, marcada a parts iguals per la nova generació de videoconsoles i pel coronavirus. El covid-19 ha obligat a replantejar aquesta trobada del sector, que aquest any es farà virtualment (i oberta gratuïtament a tothom). Els organitzadors de la fira, però, refermen la voluntat de seguir presents a Barcelona un cop es normalitzi la situació pel que fa a congressos presencials.

Una de les sessions, de fet, analitzarà el futur del sector en un món tocat pel virus. Hi participaran Ilkka Paananen (Supercell), Tim Schafer (Monkey Island 2) i Brenda Romero. "El covid-19 ha tingut efectes agredolços", explica Gonzo Suárez, impulsor de la fira, a l’ARA. "D’una banda, ha fet augmentar el consum de videojocs; de l’altra, ha castigat molt les productores. Sobretot les grans, perquè no podien adaptar-se tan fàcilment al teletreball. Espanya i Catalunya n’han sortit relativament ben parades perquè, a l'estar atomitzades, el pas al teletreball ha sigut més fàcil. Ara, encara tenim pendent fer el salt de la creativitat al producte. No hi ha editors locals, tot i que aquí hi ha un pol de creativitat. I això que és un sector estratègic: és jove, no cal una titulació gaire forta, exporta fàcilment, és de creació ràpida..."

Una de les novetats, intentant fer de la necessitat virtut, és que les ponències magistrals han deixat pas a un format més basat en la conversa. D’aquesta manera, segons els organitzadors, es vol afavorir el diàleg entre els diferents pols del sector del videojoc. Tradicionalment, el Gamelab ha tingut activada la mirada interdisciplinària, i aquesta edició no serà una excepció. "El cinema i els videojocs s’alimenten mútuament –detalla Suárez–, ja que el videojoc ha absorbit totes les tècniques narratives del cinema i la seva sintaxi. Això ha fet que directors de cinema, o de l’audiovisual, hagin migrat al videojoc i que grans creadors de videojocs, com Kojima, tinguin una constant reivindicació del món del cinema. Vogt-Roberts és l’híbrid perfecte entre videojoc i cinema, i aquesta hibridació és una de les claus que volem narrar".

Entre les estrelles destacades que des de demà i fins dijous desfilaran per les pantalles dels assistents hi ha Phil Spencer (màxim responsable de la Xbox de Microsoft), Mark Cerny (arquitecte de la nova PS5 que es va desvelar el mes passat), Ken Levine (BioShock), Mike Pondsmith (creador de l’univers cyberpunk), Kiki Wolfkill (productora executiva de la franquícia Halo), Amy Henning (escriptora de la saga Uncharted) i Shawn Layden (expresident de Sony Worldwide Studios).

El fet de tenir representants tant d'Xbox com de PlayStation és un dels reclams d’una fira que arriba mesos abans que els dos gegants presentin les seves noves consoles, previsiblement per a la campanya de Nadal. La Xbox X serà quatre vegades més potent que la Xboc One, amb una resolució de 8K i 120 frames per segon de rendering. La PlayStation 5, per part seva, té en el disc dur SSD un dels principals al·licients, ja que això permetrà millorar els gràfics quan es jugui online.

El Gamelab 2020 es completarà amb els tradicionals premis als videojocs i amb l’àrea de networking, que té aquest any una zona premium on s’han convidat inversors d’Europa, els Estats Units i Llatinoamèrica.