Gastant el comodí del FLA ja l'1 de gener

Gastant el comodí del FLA ja l'u de gener

Fa uns anys em vaig (auto)comprometre a fer un únic article sobre el FLA per any, ja que les manipulacions de la caverna en aquesta matèria són tan freqüents que gairebé podria dedicar un dia a la setmana a fer la repassada de distorsions, mentides i omissions flagrants. Doncs bé, escric això que és 1 de gener i l''Abc' ja em brinda l'ocasió de comentar una peça aberrant. Apa, gasto el comodí, doncs.

Escriu el centenari diari que "L'Estat ha auxiliat Torra amb més de 3.500 milions en sis mesos". La primera ofensa, esclar, és la sinècdoque del titular: se suposa que els diners són per a una comunitat autònoma, no per a un individu. El diari vol suggerir que es tracta d'una ajuda política, però se suposa que el FLA és un mecanisme tècnic, no pas una soga amb la qual escanyar rivals a conveniència. Després hi ha el verb "auxiliat", que, pel cap baix, és imprecís. Bàsicament, perquè els diners són de tornada, cosa que la caverna acostuma a ometre. I de tornada amb interessos, per cert. Ja al text, se'ns informa de la sobreendeutada Generalitat. La tercera ofensa, doncs, és per omissió: el deute públic de l'Estat és del 98% del seu PIB, mentre que el de la Generalitat és del 34,2%. I així arribem a la quarta trampa, que també és de manca de context. Es parla de la dificultat d'accedir als mercats de finançament que pateix la Generalitat, però s'omet que la situació té alguna cosa a veure amb el dèficit fiscal i el ruïnós model de finançament perpetrat per l'Estat. ¿Saben quina comunitat sí que té bones notes a les agències de ràting, millors fins i tot que les del Regne d'Espanya? El País Basc, que té concert econòmic.

Hi ha alguna barrabassada més, però tampoc vull malbaratar arguments. Alguna cosa em diu que el 2020 tindré ocasió de tornar-ne a parlar. A veure si aleshores la caverna aguanta ni que sigui fins al febrer.