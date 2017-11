Gemma Nierga entrevistarà els candidats del 21-D a 8TV

Gemma Nierga tornarà a la televisió per entrevistar a 8TV els candidats a les eleccions del 21-D. La periodista s'incorporà al programa '8 al dia', que presenten diàriament Jordi Armenteres i Laura Rosel, per a la campanya electoral.

A partir del 30 de novembre, Nierga, que fins al juliol presentava el 'Hoy por hoy' a la Cadena SER, conversarà amb els 7 candidats a la presidència de la Generalitat de Catalunya en una secció que estarà inclosa en el programa informatiu de la cadena del Grup Godó.

Així s'ha explicat la periodista a 'La Vanguardia': "Ens enfrontem, sense cap mena de dubte, a la campanya electoral més decisiva de la història de Catalunya, i jo la vull viure en primera persona". Nierga, que va debutar a la televisió l'any 1987 amb l'espai 'Dit i fet', confessa que va trigar molt poc a acceptar la proposta d'encarregar-se de les entrevistes electorals.

El primer candidat que passarà per l'espai d'entrevistes serà Miquel Iceta. La periodista passarà la primera i l'última hora del dia amb els candidats per descobrir com s'enfronten a la campanya electoral. D'aquesta trobada s'editarà una peça que servirà per introduir l'entrevista de cada un dels candidats.

Actualment, Nierga, que va estar 30 anys vinculada a la Cadena SER, col·labora amb el programa 'El suplement', que dirigeix i presenta Ricard Ustrell a Catalunya Ràdio.