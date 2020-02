La Generalitat negocia perquè Disney+ arribi també en català

El departament de Cultura ha confirmat a RAC1 que està mantenint converses per tal que Disney incorpori el català en la seva plataforma en streaming. El gegant va llançar Disney+ als Estats Units al novembre i té previst arribar a Espanya el 24 de març. De moment, però, no ha explicitat si ho farà només en castellà o també en català, tenint en compte que una part substancial del seu catàleg està doblada a aquesta llengua.

Segons fonts de Política Lingüística citades pel programa Via lliure, la Generalitat espera que Disney inclogui les versions catalanes, tenint en compte que les fa servir quan estrena pel·lícules a les sales o quan les distribueix en BluRay o DVD. Es calcula que hi ha doblat en català menys de la meitat de les pel·lícules Disney. En canvi, pel que fa a la filial Pixar, hi ha 16 de les 22 pel·lícules amb doblatge en català. El gegant té també els drets de la saga Star Wars: de les nou pel·lícules que formen la saga principal, n'hi ha vuit amb versió catalana.

La notícia de la negociació arriba just quan hi ha una campanya a les xarxes perquè Netflix incorpori l'opció del català a les pel·lícules de l'estudi japonès Ghibli, que recentment ha adquirit, i que inclouen títols com ara El meu veí Totoro o El viatge de Chihiro.