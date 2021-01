Girona torna per uns dies a l’Edat Mitjana

La plaça dels Jurats de Girona s’ha convertit avui en un mercat medieval. Hi havia parades de fruita i verdura, pa, espècies i llana d’ovella, i fins i tot al mig hi havia un petit corral i algunes taules amb animals penjats de cap per avall en una corda, com si fossin roba. Aquest és un dels escenaris que s’han preparat per a la sèrie Els hereus de la Terra, que coprodueixen Netflix, Diagonal TV, TV3 i Atresmedia. És la continuació de La catedral del mar, un dels últims èxits de ficció de la televisió pública catalana, i es basa en el llibre homònim d’Ildefonso Falcones, ambientat a la Barcelona de la Baixa Edat Mitjana, el 1387.

L’equip de rodatge va ser la setmana passada en altres localitzacions com el castell d’Hostalric, i aquests dies és el torn de la capital gironina. Entre dilluns i dijous la productora gravarà com a mínim en tres espais: la plaça dels Jurats, els Banys Àrabs i la catedral, que retornaran per uns dies a l'època medieval.

651x366 Els figurants havien de portar la mascareta mentre no es gravava la sèrie / DAVID BORRAT Els figurants havien de portar la mascareta mentre no es gravava la sèrie / DAVID BORRAT

“Sisplau, silenci!”, s’anava sentint pels carrers més pròxims al rodatge. A pesar que s’han tallat tots els accessos que donen a la catedral i a la plaça dels Jurats, no s’ha pogut evitar la presència de veïns i curiosos que es preguntaven què s’estava gravant. “Què fan? Una pel·li?”, comentava la Glòria a una coneguda del barri, la Rosa, que sempre està al cas de tot. “Sí, una de Netflix!”, ha respost mentre miraven els dos cavalls que hi ha al costat de l’església de Sant Lluc i que també van coberts amb unes teles típiques medievals. Precisament aquest matí la Rosa ha vist una de les escenes que s’han gravat: “Era com una cerimònia religiosa, hi havia monjos i un que semblava vestit com el Papa”. A més, també altres veïns com en Josep i l’Alfred assenyalen que han sentit crits, discussions i corredisses.

Més de 500 figurants

Al desembre la productora va estar buscant més de 500 figurants que havien de complir uns requisits tant si eren homes com dones: portar el cabell llarg, sense tenyir ni tampoc amb talls moderns. I aquest dilluns n’ha convocat més de 300. Les noies anaven amb vestits llargs i amb els cabells mig recollits amb trenes i cintes de roba. I els homes, n’hi havia uns quants vestits com soldats i cavallers medievals, amb l’escut, el casc i l’espasa, i d’altres disfressats de monjos amb llargs hàbits. Però tots duien els cabells llargs i les barbes crescudes, que era precisament un dels requisits que va posar la productora a tots els extres que va contractar.

“Quan vam fer el càsting ja ens van avisar que si ens agafaven no podíem afaitar-nos ni tallar-nos els cabells fins després del rodatge”, expliquen en Roger i la Clàudia, dos dels figurants que han convocat aquest dilluns. Ells, com tota la resta, han hagut de matinar: a tres quarts de set havien de ser a la plaça dels Jurats per començar a preparar-se. Després de comprovar el número de figurant que tenien assignat, els han donat els vestits que havien de portar i han passat per maquillatge i perruqueria per fer els últims retocs.

Rodar en temps de covid

La pandèmia va estroncar els plans de producció: havien de rodar l’any passat però van haver-ho d’ajornar fins al 2021. Aquesta és la primera sèrie de l’any que es grava a la ciutat i, com la resta d’enregistraments de caràcter professional, estan exempts de taxes municipals.

Per evitar el risc de contagi durant el rodatge, la productora va fer una PCR a tots els seleccionats, que només hi podien participar si havien donat negatiu. A més, a l’hora de dinar, els van col·locar a la plaça de davant de la catedral, en taules separades amb unes mampares entre comensals. “Mentre gravàvem ens trèiem les mascaretes, però quan acabàvem de seguida ens les feien posar”, diu en Roger, i la Clàudia afegeix: “Sí, eren molt insistents amb totes les mesures, i quan no la portàvem [la mascareta], ens demanaven que no parléssim”.

Tots dos han fet de “poble” i, malgrat que han passat molt fred perquè han hagut d’esperar moltes hores a fora l’església de Sant Lluc, repetirien l’experiència. “A tot l’equip se’l veia molt professional, ens han tractat molt bé i ha sigut divertit”. I, a més, el rodatge ha deixat una estampa molt peculiar que encara no s'havia vist mai a la ciutat: una filera de cavallers i soldats medievals equipats amb escuts, espases i mascareta.