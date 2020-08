Gmail i altres serveis de Google pateixen interrupcions intermitents a tot el món

El servidor de correu Gmail i altres serveis molt utilitzats de Google, com Drive o Meet, porten diverses hores registrant interrupcions intermitents en països de tot el món, sense que de moment la companyia tecnològica hagi pogut oferir una explicació.

"Seguim investigant aquest assumpte", assegura Google a la web en la qual ofereix informació sobre el funcionament dels seus serveis, en què aquest dijous, des de les 7.29 h (hora catalana), notificava problemes per fer enviaments de correus a través de Gmail amb fitxers adjunts, així com amb els enregistraments en la seva plataforma de videoconferències Meet.

També reconeixia errors per crear nous arxius a la plataforma Drive i per publicar missatges al seu servei de xat. També s'han detectat problemes a serveis com Keep, Sites o Voice. El web DownDetector, que notifica caigudes a la xarxa, apunta que els problemes es concentren en diversos països centreeuropeus, especialment a Alemanya, així com al Regne Unit. A Espanya la incidència sembla haver sigut menor, però també hi ha usuaris afectats, particularment a Catalunya.