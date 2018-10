Google va protegir tres executius acusats d'abusos sexuals, segons el 'New York Times'

260x366 Andy Rubin en una imatge d'arxiu / FLICKR Andy Rubin en una imatge d'arxiu / FLICKR

Google va protegir el creador d'Android, Andy Rubin, després d'una denúncia per conducta sexual inapropiada que va ser considerada "creïble" en una investigació interna, i va compensar la seva sortida de la companyia tecnològica, l'any 2014, amb 90 milions de dòlars, segons va publicar aquest dijous el 'New York Times'. A partir de documents corporatius i judicials i d'entrevistes amb més de trenta executius i empleats actuals o anteriors de l'empresa, el diari detalla que Rubin va ser un dels "tres executius a qui Google ha protegit l'última dècada després que fossin acusats" d'abús sexual.

Arran d'aquesta denúncia, el conseller delegat de la companyia, Sundar Pichai, ha assegurat que Google ha acomiadat 48 persones per mala conducta sexual els últims dos anys. En un correu electrònic que ha fet arribar als treballadors de l'empresa i al qual han tingut accés alguns mitjans, Pichai defensa que, d'aquests exempleats, tretze ocupaven "alts càrrecs" i indica que "cap d'ells" va rebre compensacions monetàries després de ser acomiadat.

De totes maneres, quan Rubin va deixar Google, ara fa quatre anys, la companyia no va revelar que una empleada l'havia acusat d'haver-la forçat a practicar-li sexe oral l'any anterior en un hotel, tal com ara han explicat al 'New York Times' dos directius que coneixien el cas. Altres fonts que han demanat no ser identificades també han assegurat al diari que hi havia acords de confidencialitat segons els quals Google, després d'investigar la denúncia, va concloure que era "creïble". Va ser llavors quan Larry Page, aleshores conseller delegat de l'empresa, li va demanar que deixés el càrrec.

Segons el diari novaiorquès, tant en aquest cas com en els altres dos a què fa referència l'article, "Google va callar sobre les acusacions" contra els afectats. Dos d'ells, que ocupaven càrrecs d'alta direcció, van ser expulsats i compensats amb milions de dòlars, "tot i que no hi havia l'obligació de fer-ho", i l'altre va continuar "en un càrrec altament compensat", diu el rotatiu.

Tot i així, un portaveu de Rubin ha al·legat que al creador d'Android no el van informar de cap conducta inapropiada i ha assegurat que l'executiu va marxar de Google per decisió pròpia. Així mateix, ha afirmat que "qualsevol relació" que Rubin hagués tingut en aquell moment "va ser consensuada" i no va implicar persones que estiguessin directament a les seves ordres.

En el seu missatge als empleats, Pichai recorda que els últims anys Google ha creat diverses eines internes perquè els treballadors puguin denunciar agressions o abusos sexuals per part dels seus companys, fins i tot anònimament.