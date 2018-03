Google invertirà 300 milions de dòlars en iniciatives de suport als mitjans

Google ha anunciat aquest dimarts el naixement de la Google News Initiative (GNI), un projecte a través del qual vol “ajudar a fer que el periodisme prosperi en l’era digital”. La companyia s’ha compromès a destinar, en els pròxims tres anys, 300 milions de dòlars (prop de 250 milions d’euros) a aquesta nova iniciativa, que agrupa totes les propostes en aquesta línia que Google ha anat posat en marxa al llarg dels últims anys.

La GNI tindrà tres objectius fonamentals. Una primera pota és la lluita contra les fake news, a través de programes de formació i d’eines que permeten detectar notícies falses i destacar en els resultats de cerca la informació de qualitat. La segona línia d’actuació consisteix a facilitar mecanismes que permetin als mitjans de comunicació obtenir nous ingressos, com ara l’aplicació Subscribe with Google, que a través de la qual és possible subscriure’s a diversos diaris directament des del cercador. Finalment, el tercer objectiu de la GNI és formar les empreses periodístiques perquè treguin el màxim de suc a les opcions que els ofereix la tecnologia pel que fa a la innovació a les redaccions.