El Govern havia redactat cartes per informar els mitjans espanyols que els revocava la llicència a Catalunya

260x366 Antoni Molons Antoni Molons

El Govern de Carles Puigdemont tenia previst revocar les llicències per emetre a Catalunya dels principals mitjans de comunicació espanyols i obrir un nou procés d'adjudicació un cop declarada la independència, segons uns documents publicats aquest dilluns pel diari digital 'El Confidencial'. El mitjà ha tingut accés a una carta redactada per l'executiu català que havia de servir per comunicar als presidents d'Atresmedia, la Cope, RTVE, Mediaset , Movistar, Prisa, Unidad Editorial i Vocento que s'haurien de sotmetre a un nou procés d'adjudicació de llicències per poder seguir operant a Catalunya.

Segons explica 'El Confidencial', aquest document va ser trobat per la Guàrdia Civil al despatx d'Antoni Molons, que va ser secretari de Difusió de la Generalitat durant el mandat de Puigdemont i que va ser destituït arran de l'aplicació del 155. Molons va ser detingut per la Guàrdia Civil el 15 de març i citat com a investigat per un presumpte delicte de desobediència i malversació de fons públics en relació a la publicitat institucional del referèndum de l'1-O. Amb el nomenament de Quim Torra com a president de la Generalitat, Molons ha sigut restituït i actualment ocupa el càrrec de secretari de Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació.

El model de carta publicada per 'El Confidencial' (que no es va arribar a enviar) arrenca explicant que "Catalunya s'ha constituït, per la via d'un procés democràtic, en un nou estat d'Europa". La missiva continua afirmant que pel que fa als mitjans de comunicació que operen a Catalunya es mantenen, provisionalment, les condicions d'emissió i ús de l'espai radioelèctric tot i que s'anuncia que s'obrirà un procés per "atorgar de manera definitiva les llicències pertinents per poder prestar serveis de comunicació audiovisual a Catalunya d'acord amb el marc jurídic que en el seu cas es pugui determinar". A l'encapçalat de la carta apareix una llista amb els principals mitjans espanyols als quals s'ha d'adreçar la carta.

El mitjà digital assegura que al despatx de Molons també es van trobar més cartes en les quals s'anunciava a les autoritats espanyoles i internacionals la creació d'un nou espai radioelèctric. Una d'elles aniria dirigida a qui llavors era el ministre d'Indústria, Energia i Turisme, José Manuel Soria, que va dimitir el 15 d'abril del 2016 arran de la seva relació amb els 'papers de Panamà'. La carta, que teòricament anava dirigida al ministre, detallava que, com a nou estat, "Catalunya disposa ara de plenes competències en l'àmbit de les telecomunicacions i els serveis de comunicació audiovisual".

L'executiu havia preparat una carta similar per al ministre d'Economia, Indústria i Noves Tecnologies de França, que en aquell moment era Emmanuel Macron, i per als responsables de la Unió Internacional de Telecomunicacions, el Grup de Reguladors Europeus pels Serveis de Mitjans Audiovisuals, la Unió Europea de Radiodifusió i l'Organisme de Reguladors Europeus de les Comunicacions Electròniques.