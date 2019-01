El Govern demana a Manuel Valls que identifiqui els responsables de la ràdio pirata on va ser entrevistat

260x366 Manuel Valls, en una imatge d'arxiu / Javier Lizón / Efe Manuel Valls, en una imatge d'arxiu / Javier Lizón / Efe

L'alcaldable Manuel Valls ha rebut un requeriment de la direcció general de Mitjans de Comunicació de la Generalitat, segons la qual li demanen dades sobre l'emissora sense llicència que el va entrevistar el passat 9 de gener. Es tracta de la ràdio llatina Súper 96, que emet a Barcelona pel 96,6 de l'FM. En concret, volen saber l'adreça de la ràdio i les persones que van presentar-se com a responsables.

"Heu de tenir en compte que aquesta informació ens és molt necessària per determinar el responsable editorial ja que en moltes ocasions actuen mitjançant entitats interposades amb finalitats fraudulentes", li recorda el document, signat per la subdirectora general. Tot i que s'estableix un termini de deu dies per rebre la resposta (i inclouen un enllaç per fer-ho), en realitat la sol·licitud d'informació no té cap força coercitiva, ja que Valls no té l'obligació legal de subministrar-la. Però la direcció general li recorda que emetre sense llicència és una "infracció administrativa molt greu".