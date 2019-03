El Govern denuncia Arcadi Espada per les seves declaracions sobre la síndrome de Down

La conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat ha presentat al Servei de Delictes d'Odi i Discriminació de la Fiscalia Provincial de Barcelona un escrit per denunciar el periodista i fundador de Ciutadans Arcadi Espada per un presumpte delicte d'odi arran de les seves declaracions sobre les persones amb síndrome de Down.

En un comunicat remès aquest dijous, el conseller Chakir el Homrani ha declarat que a Catalunya no hi ha lloc per a "un discurs excloent i discriminatori que atempti contra la dignitat i els drets de les persones amb discapacitat", i ha assegurat que el Govern té el deure de denunciar qualsevol manifestació que sigui vexatòria.

"Entenem la diversitat com un valor molt positiu i no tolerarem actituds que la menyspreïn", ha asseverat El Homrani. La conselleria assenyala que les declaracions d'Espada són contràries a la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat i considera que poden ser constitutives d'un delicte d'odi i discriminació.

Aquesta és la segona denúncia que es presenta en pocs dies contra Espada pels mateixos fets. Divendres passat, la federació Dincat, que agrupa més de 300 entitats que defensen i donen servei a les persones amb discapacitat intel·lectual a Catalunya, va informar que s'havia querellat contra Espada per un presumpte delicte d'odi.

El 17 de febrer, en una entrevista al programa de Cuatro 'Chester', Espada va dir que els pares que vulguin tirar endavant un embaràs sabent que el seu fill tindrà síndrome de Down tenen "dret" a fer-ho però hauran d'assumir "la responsabilitat moral d'haver portat en aquestes condicions un fill al món i la responsabilitat econòmica de mantenir aquest fill en les condicions necessàries per a la seva dignitat". El presentador del programa, Risto Mejide, el va expulsar del plató. Anteriorment el periodista ja s'havia manifestat en una línia similar en diversos articles publicats al diari 'El Mundo' des del 2009.