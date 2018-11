Un curt de Greenpeace sobre l'extinció dels orangutans, prohibit a la televisió britànica per ser massa polític

Un curt d’animació de Greenpeace sobre la desforestació de l’hàbitat natural dels orangutans a causa del conreu d’oli de palma, que la popular cadena de supermercats britànica de menjar congelat Iceland havia decidit adoptar com a promoció nadalenca per a la televisió, ha estat prohibit perquè trenca la normativa sobre l’emissió d’anuncis, que no poden tenir cap contingut polític.

Al curt, doblat per l'actriu Emma Thompson, una noia petita es pregunta per què hi ha una cria d'orangutan a la seva habitació. Quan està a punt de fer-la fora per la disrupció que li causa, li demana les raons. L'orangutan explica, llavors, que l'home està destruint el seu entorn natural per produir oli de palma, un producte que s'utilitza massivament en la indústria alimentària però també en la dels cosmètics.

Clearcast, l’entitat que dona el vistiplau final a tots els anuncis que s’emeten a les principals cadenes comercials del Regne Unit –entre d'altres, ITV, Channel 4, Channel Five, Sky i Turner– ho ha justificat assegurant que els "anuncis polítics" no estan permesos segons la llei de comunicacions de l’any 2003. Aquesta norma considera que un anunci contravé la restricció de propaganda política si és "total o majoritàriament de caràcter polític" o està "dirigit cap a un finalitat política". Greenpeace va llançar la campanya de conscienciació i l'anunci al mes d'agost.

El missatge final del breu curt de Greenpeace, "dedicat als 25 orangutans que perdem cada dia" ha estat considerat suficient perquè Clearcast el qualifiqui amb les característiques esmentades. Iceland completava el missatge sobre la sort dels primats assegurant que la companyia havia decidit la supressió total de l'oli de palma en les línies de producció d’aliments sota el seu control. L'empresa va anunciar que en faria el pas a finals del 2018.

Fins ara, però, i segons la publicació 'Ethical Consumer', que recull i difon informació sobre el comportament social, ètic i ambiental de les empreses, Iceland tenia la pitjor puntuació quant a l’ús de l’oli de palma en els seus aliments.

La polèmica generada, i la difusió que ja se n’ha fet en tots els grans mitjans de comunicació del país, fins i tot al 'New York Times', n’ha disparat la popularitat i ha generat moltes reaccions a les xarxes socials contra l’organisme que l’ha vetat i a favor del supermercat, que ha obtingut un doble èxit.

Greenpeace argumentava en la campanya iniciada amb el curt del petit orangutan que al sud-est asiàtic –especialment a Indonèsia i Malàisia–, l’oli de palma és un motor important de la desforestació. De fet, el fabricant de xocolata Cadbury, les galetes Oreo i les galetes Ritz ha estat acusat aquest dimarts, també per l'organització ecologista, de destruir desenes de milers d'hectàrees de l'hàbitat dels orangutans en només dos anys per produir oli de palma. A indonèsia, Mondelèz, el fabricant d’aquests i altres 'snacks', hauria destruït 70.000 hectàrees des del 2016, 25.000 de les quals de territori on viuen, en perill d'extinció, els orangutans.

Alguns especialistes, però, consideren que tan devastador o més per a la natura és el conreu d'oli de palma com la indústria bovina, el conreu de la soja o la pasta de paper.