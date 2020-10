El Grup Barnils avaluarà la cobertura de la violència masclista als mitjans

El Grup Barnils posa en marxa un nou projecte per reflexionar com tracten els mitjans de comunicació els feminicidis i altres violències masclistes. L'Observatori de la Cobertura de les Violències Masclistes als Mitjans de Comunicació, que compta amb el suport de l'Institut Català de les Dones, publicarà un article per setmana en què s'analitzaran aspectes destacats de la problemàtica vinculada a violència i gènere.

Entre els temes que tractaran aquests articles hi ha la cobertura mediàtica de violacions grupals com les que hi va haver a Pamplona i a Manresa; les violències invisibilitzades durant el confinament, o les violències LGTBIQ+fòbiques, una qüestió que centra la primera de les anàlisis publicades. El periodista Vicent Canet ha sigut l'encarregat de revisar la cobertura mediàtica de les agressions com a membres del col·lectiu durant aquest estiu.

Per al Grup Barnils, analitzar les tendències informatives sobre violències masclistes "és clau" per abordar les violències de gènere com a problema social i polític i plantejar polítiques i actuacions públiques tant als mitjans públics com privats.



Segons defensa l'entitat, diversos organismes i legislacions internacionals, estatals i nacionals constaten que els mitjans de comunicació tenen un "paper actiu" en la producció i reproducció de representacions de gènere, rols, estereotips i relats que fomenten o condemnen el masclisme, les desigualtats i discriminacions de gènere i les violències masclistes.