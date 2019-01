El Grup Comunicació 21 posa en marxa 'Exterior.cat' per explicar "què fa Catalunya al món"

El Grup Comunicació 21 ha posat en marxa un nou mitjà digital, 'Exterior.cat', per "explicar què fa Catalunya al món", segons explica el grup al seu portal. L'objectiu, segons els creadors del nou mitjà, és "contribuir a donar visibilitat a l'acció exterior de la Generalitat", així com les seves delegacions o l'Institut Ramon Llull.

A més de cobrir accions promogudes per ajudar a establir capital i teixit empresarial i cultural català a l'exterior, el mitjà també es farà ressò de projectes en marxa, convocatòries laborals, inversions en ciència o activitats culturals, i farà seguiment de col·lectius i casals catalans. Els continguts, informa Comunicació 21, seran elaborats per un grup de periodistes i col·laboradors liderats per Quim Miró, que durant una dècada va formar part del gabinet de premsa de l'Ajuntament de Martorell i que actualment viu als Estats Units.

A banda de l'edició digital, cada tres mesos es publicarà també una revista en paper, amb una difusió d'uns 6.000 exemplars. Principalment, el portal aportarà informació sobre accions o activitat a Bèlgica, Luxemburg, els Països Baixos, el Regne Unit, Irlanda, Alemanya, Itàlia i els Estats Units. Actualment la web està en català, però el grup preveu fer-ne una versió en anglès més endavant.