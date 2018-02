Grupo Zeta formalitza l'ERO d' 'El Periódico' que preveu 177 acomiadaments

El Grupo Zeta ha formalitzat l'Expedient de Regulació d'ocupació (ERO) que planteja l'acomiadament de 177 treballadors d''El Periódico de Catalunya', la xifra representa més del 45% de la plantilla, que era la previsió que s'havia anunciat inicialment. Amb l'ERO, l'empresa redueix el 46% de la massa salarial dels 383 treballadors de les àrees de redacció, administració, sistemes, publicitat i logística del diari.

Segons el Comitè d'Empresa d''El Periódico', "l'empresa ha preferit posar en marxa el compte enrere per l'ERO en comptes d'obrir una treva fins a principis de març per seguir negociant i buscar voluntaris disposats a deixar la companyia, tal i com s'havia preacordat el divendres passat en base a una proposta de la direcció".

Si no es reprenen unes negociacions que la plantilla dona per trencades, l'empresa acomiadarà 85 personal de redacció, 55 treballadors de sistemes informàtics i administració, 19 de publicitat i 18 de logística.

Aquesta tarda es reuneix l'assemblea general de tots els treballadors de Barcelona i Madrid per decidir les movilitzacions que es duran a terme contra l'ERO.