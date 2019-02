260x366 Guaidó guanya la batalla dels diaris a Veneçuela Guaidó guanya la batalla dels diaris a Veneçuela

Dissabte es van fer a Caracas dues manifestacions de signe contrari, en un nou enfrontament entre partidaris i detractors del règim de Maduro. A Espanya alguns diaris consignen només a les portades la marxa de suport a l’autoerigit president interí Juan Guaidó: és la seva manera de suggerir que el poble dona suport unànime al líder opositor. Una marea, arriben a escriure, sense dir que la lluna també mou algunes masses en sentit contrari. Són els sospitosos habituals: 'Abc', 'El Mundo', 'La Razón'. Mentestant, els diaris mes prudents –que no necessàriament neutrals– indiquen en primera pàgina que també els chavistes van fer la seva particular demostració de força mobilitzadora.

En tot cas, un cop d’ull als diaris veneçolans indica que la premsa està a favor del canvi. Hi ha, d’una banda, ‘Últimas Noticias’, que obria amb “Una multitud va celebrar els 20 anys de la revolució”. ‘La Voz’ podríem qualificar-lo de neutral, perquè dona el mateix espai fotogràfic a les dues marxes. Però ‘El Nacional’, en canvi, es posiciona clarament a favor de Guaidó i, al costat de la manifestació renovadora, hi col·loca la notícia “L’augment de la mortalitat infantil fa retrocedir el país 20 anys”. També ‘Diario 2001’ dona el protagonisme al cap del poder legislatiu, i ho acompanya amb notícies negatives sobre la situació actual. Finalment ‘La Razón’ no perd el temps amb subtileses: “S’enfonsa el vaixell”, escriuen amb lletres majúscules, amb una foto de Maduro amb la mà al front i expressió de gran preocupació. El recompte és clar: hi ha una majoria de diaris que volen treure’s de sobre l’actual president. I, per cert, qui ho havia de dir, que un diari tan emocional tindria per nom... ‘La Razón’. Inèdit, increïble, una cosa mai vista!