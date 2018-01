Guanyar un premi de 'La Razón' és fàcil (si tens 12.000 euros)

260x366 Onalia Bueno Onalia Bueno

Informa eldiario.es que l'Ajuntament de Mogán va pagar 12.000 euros al diari 'La Razón' perquè li atorgués el passat juliol el premi com a "millor municipi turístic de les Canàries". La inversió formava part d'un contracte menor –dels que es poden aprovar per decret d'alcaldia– titulat "Comunicació i Promoció Turística del Municipi de Mogán, al diari 'La Razón', en el període entre el juliol del 2017 i el juny del 2018". En el moment de recollir el premi, l'alcaldessa Onalia Bueno es mostrava meravellada "per haver estat seleccionats". Cal imaginar-la davant del mirall, hores abans de la gala, assajant cares de genuïna sorpresa. Fent una mica d'hemeroteca es pot comprovar que aquesta política del PP –que va estar imputada per l'operació Góndola– està acostumada a pagar per allò que vol: La Sexta va explicar fa uns mesos el testimoni d'una persona que assegurava haver ofert, en nom de l'alcaldessa, entre 50 i 150 euros a ciutadans de Mogán a canvi del seu vot. Casualitats de la vida, si el vot per correu el 2011 va representar 190 sufragis a Mogán, en les següents eleccions es va disparar a 560 paperetes. El contracte incloïa una entrevista a pàgina sencera a l'alcaldessa, per a més glòria seva, per publicar després del premi atorgat al municipi. Imaginin-se el nivell d'incisió de les preguntes.

En tot cas, Bueno va encertar amb el proveïdor. Ja vam sentir fa uns mesos una gravació al director del rotatiu, Francisco Marhuenda, de la qual es derivava que havien cuinat una enquesta per perjudicar una rival política. Ara sabem que també els premis són objecte de mercadeig. Qui s'ho hauria imaginat?

Àlbum de titulars

"Un home de 230 quilos a qui van obligar a pagar per dos seients en un vol des d'Irlanda es troba que estan en files diferents" (The Telegraph)