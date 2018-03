Guardacostes libis amenacen de mort l'ONG Open Arms en un rescat, i quatre notícies del dia més

1.

Guardacostes libis amenacen de mort Open Arms en un rescat. L’ARA és testimoni de com els efectius libis, finançats per la Unió Europea, dificulten que desenes de persones desesperades puguin ser salvades al mar per l’ONG badalonina.

El jutge investiga si Òmnium va pagar la publicitat de l’1-O. El secretari de Difusió del Govern queda en llibertat amb càrrecs després de passar el matí detingut.

El sobiranisme omple la plaça de Sant Jaume per denunciar la "repressió" de l'Estat i reivindicar l'1-O. Centenars de persones protesten contra la detenció de Molons i l'escorcoll de la seu d'Òmnium.

Llarena accelera els processaments. La fiscalia li demanarà que declari vençuts els passaports de Puigdemont i els consellers. Article d' Ernerto Ekaizer.

Revés a la presó permanent. El Congrés enfila cap a la seva derogació amb familiars de víctimes, convidats pel PP, a la tribuna.