Guillermo Rodríguez, nou director del 'Huffington Post'

Després de la marxa de Montserrat Domínguez a 'El País', Guillermo Rodríguez, llicenciat en geografia i història per la Universidad Complutense de Madrid, ha sigut nomenat nou director del 'Huffington Post', el diari digital del grup Prisa. Domínguez, per la seva banda, ha passat a ser subdirectora d''El País', directora d''El País Semanal' i coordinadora de les revistes de cap de setmana del diari. L'exdirectora, però, continuarà vinculada al mitjà digital com a assessora.

Rodríguez ha format part del projecte del 'Huffington Post' des dels seus inicis, el 2012, com a subdirector del mitjà. Abans d'arribar al mitjà digital, Rodríguez havia estat vinculat al món del periodisme online des del 1999. Va ser redactor en cap de 'Público.es' i editor de la web de tecnologia Baquia.com, i va formar part de l'equip de la redacció central online del Grupo Vocento. A més, també és col·laborador d''El programa de Ana Rosa', en què participa com a tertulià polític, i va tenir una secció sobre política internacional al ja difunt programa 'Likes', del canal #0.

En la seva nova etapa com a director, Rodríguez assegura que vol mantenir "l'estil únic" del 'Huffington Post' i seguir apostant per nous formats. "La solidesa del 'HuffPost' és única entre els digitals espanyols perquè compta amb el suport de les quinze edicions internacionals de 'HuffPost' i de tots els mitjans que formen part del grup Prisa a Espanya", ha explicat el nou director.