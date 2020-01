Gwyneth Paltrow dona consells de benestar amb la docusèrie 'The Goop lab'

Des de fa gairebé una dècada, Gwyneth Paltrow és molt més coneguda per la seva faceta com a guru del benestar personal que no pas com a actriu. Aquest canvi de trajectòria professional es deu principalment a Goop, la web que va crear el 2008 centrada en temes d'estil de vida, i que posteriorment ha derivat en una marca comercial. Sempre polèmica pels seus consells, Paltrow obre ara la seva marca als espectadors amb The Goop lab, una docusèrie de Netflix que estarà disponible aquest divendres i que és el primer projecte d' un acord signat entre la plataforma i l'actriu.

Estructurada en sis episodis de mitja hora cadascun, la docusèrie mostra com l'actriu i altres treballadores de Goop exploren noves tendències i teràpies alternatives com la psicodèlia, la teràpia del fred, els mèdiums o l'energia curativa. "El que fem a Goop és explorar idees que poden semblar aterradores o estranyes", explica Elise Loehen, sòcia de Paltrow a Goop.

Entre altres coses, la docusèrie ja ha estat criticada per alguns mitjans nord-americans perquè asseguren que s'hi veu com Paltrow no coneix la diferència entre vulva i vagina. A principis d'any, l'actriu va ser noticia per vendre unes espelmes que, teòricament, desprenien una fragància igual que l'olor de la seva vagina.