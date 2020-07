La HBO prepara un 'remake' de 'Secrets d'un matrimoni' d'Ingmar Bergman

Michelle Williams i Oscar Isaac seran la parella protagonista del remake de Secrets d'un matrimoni d'Ingmar Bergman que prepara la HBO. La plataforma ha encarregat la minisèrie al creador israelià Hagai Levi, que ha estat darrere de ficcions com The affair i Our boys.

Secrets d'un matrimoni, protagonitzada per Liv Ullmann i Erland Josephson, es va rodar l'any 1973 i es va estrenar a la televisió sueca en format de minisèrie de sis episodis. La història explicava la desintegració del matrimoni format per la Marianne, una advocada especialitzada en divorcis, i el Johan, un professor de psicologia. Dos anys després de l'estrena, Bergman en va fer una versió cinematogràfica que va guanyar el Globus d'Or a la millor pel·lícula estrangera. El projecte de la HBO reflexionarà sobre els temes que ja tocava la ficció de Bergman, com ara l'amor, l'odi i la monogàmia, des del punt de vista d'una parella actual nord-americana.

Amb aquest remake Williams torna a la petita pantalla després de la seva participació en Fosse/Verdon, una minisèrie amb què va guanyar un Globus d'Or i un Emmy. Per la seva banda, Isaac repeteix amb la HBO, plataforma per a la qual va rodar la minisère Show me a hero.