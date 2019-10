La HBO apuja el preu de la seva tarifa

Després de la pujada de preus de les tarifes de Netflix, toca el torn de la HBO. La plataforma ha anunciat que a partir del 21 de novembre el seu servei costarà un euro més cada mes. D'aquesta manera els usuaris passen de pagar 7,99 euros a 8,99 euros al mes, tal com es pot veure ja en la pàgina principal de la plataforma.

Aquesta és la primera vegada que la HBO apuja la seva tarifa des que va començar a operar a Espanya, el novembre del 2016. El canvi de preu va acompanyat d'una modificació en el període de prova gratuït: a partir d'ara serà de dues setmanes, mentre que abans era d'un mes. El que de moment no canvia és la impossibilitat de fer diferents perfils per a múltiples usuaris, com sí que permet Netflix. Segons indica la pàgina de la plataforma, la nova tarifa no suposa una millora del servei, ja que l'usuari seguirà tenint l'opció de dues reproduccions simultànies i cinc dispositius connectats.

La companyia justifica la modificació del preu assegurant que estan "ampliant la producció de sèries de qualitat per poder portar al servei més produccions nord-americanes de la HBO com Watchmen i Chernobyl", però també ampliar el seu "catàleg dels pròxims mesos amb sèries produïdes localment com El pionero i Beforeigners". Una de les assignatures pendents de la HBO, però, és permetre descarregar continguts per poder-los consumir sense connexió, una funció que tenen tant Netflix com Movistar+ i Amazon Prime Video.