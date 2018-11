La HBO es queda ‘La conjura contra América’ de David Simon

El creador de The wire, David Simon, s’ha associat novament amb Ed Burns (amb qui ja va col·laborar en aquesta sèrie i a The corner) per adaptar per a la petita pantalla la novel·la de Philip Roth La conjura contra América. El projecte es va donar a conèixer al gener, però en aquell moment encara no s’havia decidit a quina cadena aniria a parar. Aquesta setmana, la HBO (companya de viatge habitual de Simon) ha anunciat que es queda la minisèrie, que constarà de sis capítols però que, de moment, no té cap data d’estrena prevista.

La ficció plantejarà una realitat alternativa en què, l’any 1940, el pioner de l’aviació Charles Lindbergh (que es va mostrar contrari a l’entrada dels Estats Units a la Segona Guerra Mundial, i a qui molts consideraven simpatitzant del feixisme) guanya les eleccions presidencials nord-americanes i, després d’aliar-se amb l’Alemanya nazi, converteix el país en un règim feixista.

Els protagonistes de la sèrie seran els membres d’una família jueva de Nova Jersey, de classe treballadora, que intenta tirar endavant en aquest context hostil. De moment no s’ha anunciat quins actors formaran el repartiment.