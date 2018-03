La HBO encreua el món del crim i de la màgia a ‘El ilusionista’

La divisió espanyola de la HBO incorpora avui la sèrie El ilusionista al seu catàleg. Es tracta d’una ficció produïda originalment per al canal ABC -on es va estrenar ahir- amb el títol de Deception i que suposa la intersecció dels thrillers criminals amb el món de l’il·lusionisme. Cameron Black és el mag estrella del moment, el qual va forjar una carrera d’èxit al costat del seu germà bessó. Però un escàndol embruta la seva fama i el seu germà és incriminat en un assassinat, així que al Cameron només li acaba quedant una sortida: col·laborar amb l’FBI a desgrat per resoldre casos aprofitant-se de les seves habilitats professionals.

Jack Cutmore-Scott protagonitza la sèrie al costat de Lenora Crichlow, que interpreta la seva ajudant i productora. Un enginyer excèntric (encarnat per Vinnie Jones) i un mag de carrer (Justin Chon) completen el seu equip. A la banda de l’FBI hi ha els actors Ilfenesh Hadera, Amaury Nolasco i Laila Robins.

La sèrie és una creació de Chris Fedak, que aquest any ha de tirar endavant un projecte també lligat al món de la màgia i centrat en la figura del cèlebre Houdini.