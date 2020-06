La HBO denuncia les agressions sexuals amb ‘Podría destruirte’

Després d’escriure i protagonitzar la comèdia Chewing gum, Michaela Coel torna a la televisió amb Podría destruirte, una sèrie per a la HBO sobre el consentiment sexual en els temps del Me Too que s’estrena avui. Coel dona vida a l’Arabella, una jove escriptora londinenca, sociable i amb un gran grup d’amics. El seu primer llibre l’ha fet popular entre els mil·lennials i la seva editorial espera amb ànsia el seu nou llibre. Però durant una nit de festa algú adultera la seva beguda. Els dies posteriors, l’Arabella començarà a tenir flash-backs i recordarà que algú la va agredir sexualment en un club nocturn. Aquest fet li farà reavaluar tots els aspectes de la seva vida: des de les seva carrera fins a les seves amistats i la seva família. Per escriure la sèrie, Coel, un dels referents del moviment Me Too al Regne Unit, s’ha basat en experiències pròpies. L’any 2018 la creadora i actriu va revelar que durant l’època que treballava a Chewing gum va ser agredida sexualment per uns desconeguts. A més, va assegurar que des que va començar a treballar en el món de la televisió ha patit diversos casos d’assetjament sexual.