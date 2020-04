La HBO descobreix el món de les 'drag queens' a ‘We’re here’

La HBO estrena aquest divendres We’re here, una sèrie en format de reality de sis capítols que recluta habitants de pobles petits dels Estats Units per participar en un espectacle de drag queens durant una sola nit. Les famoses drag queens Bob the Drag Queen, Eureka O’Hara i Shangela Laquifa Wadley ensenyaran a les seves pròpies “filles drag” a sortir de la seva zona de confort en una nit sense límits.

En el primer capítol, les drag queens arriben a Pennsilvània per organitzar un espectacle drag amb artistes locals que necessiten empoderament: el Hunter, un jove homosexual que anhela una relació més propera amb el seu pare; el Darryl, un administratiu que vol explicar la seva història racial als Estats Units, i l’Erica, una mare cristiana que vol reconnectar amb la seva filla, que es va declarar bisexual fa poc. Aquest docureality està creat i produït per Stephen Warren i Johnnie Ingram, i dirigit i produït per Peter LoGreco.

D’altra banda, Apple TV+ també estrena aquest divendres Defender a Jacob, un thriller judicial basat en el bestseller de William Landay i protagonitzat per Chris Evans, Michelle Dockery i Jaeden Martell. La sèrie gira entorn d’una família la vida de la qual canvia dràsticament quan el fill és acusat d’assassinar un company de classe.