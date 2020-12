La HBO avança a aquest divendres l'estrena de l'especial d''Euphoria'

Estava anunciat per al 7 de desembre però finalment la HBO ha decidit avançar-ne l'estrena a aquest divendres. El capítol especial d' Euphoria, una de les sèries revelació del 2019, estarà disponible demà a la plataforma de streaming, ha anunciat avui a través de xarxes socials la HBO. Protagonitzada per Zendaya, que va guanyar el premi Emmy a la millor actriu dramàtica pel seu paper, Euphoria explica els patiments i les contradiccions d'un grup d'adolescents nord-americans.

¡BUENAS NOTICIAS! El episodio especial de #Euphoria se adelanta al 4 de diciembre 🥳 pic.twitter.com/EpmSqXd43G — HBO España (@HBO_ES) December 3, 2020

La pandèmia ha impossibilitat el rodatge de la segona temporada d' Euphoria, que havia d'arribar aquest any. Per no deixar els fans sense material, els responsables de la sèrie van decidir rodar dos episodis especials que serviran de pont entre la primera i la segona temporades i que s'han fet amb un equip mínim.

El primer dels episodis, el que s'estrena aquest divendres, segueix la Rue (Zendaya) durant la celebració de Nadal, després de deixar la Jules (Hunter Schafer) a l'estació de tren i recaure en les addiccions. Escrit i dirigit pel creador de la sèrie, Sam Levinson, l'episodi compta amb la participació de Colman Domingo, que ja apareixia a la primera temporada interpretant un home a qui la Rue coneix a la teràpia de grup on assisteix per les seves addiccions. El segon episodi especial d' Euphoria s'estrenarà al principi del 2021.