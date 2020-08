HBO vol fer cantar el públic espanyol amb l'estrena de 'La extraordinaria playlist de Zoey'

Les sèries musicals poden tenir els arguments més insospitats: amb el lema "Quantes vegades hem escoltat una cançó i hem pensat que expressa exactament el que sentim?" HBO estrena aquest divendres a l’Estat la sèrie La extraordinaria playlist de Zoey, protagonitzada per una informàtica, interpretada per Jane Levy, que comença a sentir música dins el cap després d’un incident mentre li fan una ressonància magnètica, i també veu com la gent del seu voltant expressa els seus pensaments, desigs i secrets interpretant temes d’artistes com The Beatles, Jonas Brothers, Cyndi Lauper, Katy Perry, R.E.M., The Clash i Pussycat Dolls. Al repartiment també hi ha, de manera regular, Lauren Graham, coneguda per Las chicas Gilmore. La extraordinaria playlist de Zoey és una proposta musical de NBC i acostuma a incloure cinc números musicals per capítol, tret del primer i l’últim. La cadena ja l’ha renovat per a una segona temporada.