La HBO prepara un disc inspirat en 'Joc de trons' amb la participació de Rosalía, entre altres artistes

La catalana Rosalía serà un dels artistes que participaran en el disc 'For the Throne', una col·lecció de músiques i cançons inspirades en 'Joc de trons'. La HBO i Columbia Records han anunciat que el disc sortirà a la venda el 26 de abril, dues setmanes després de l'estrena de l'última temporada de la sèrie.

De moment, tant la discogràfica com la cadena mantenen en secret els títols dels temes que formaran part del disc, que ja es pot reservar a través de les plataformes digitals. A més de Rosalía, en el disc també hi col·laboren, entre altres artistes, James Arthur, The National, Mumfords & Sons, The Weeknd, The Lumineers i Matthew Bellamy, el cantant de Muse. En el cas de Rosalía, la seva participació serà una col·laboració amb el cantant d'origen peruà A.Chal.

Segons la discogràfica, el projecte musical tindrà una versió en vinil pensada per a col·leccionistes, ja que el disc tindrà els tons de foc i el gel, dos elements que apareixen repetidament a la sèrie.