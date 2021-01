La HBO prepara una nova preqüela de 'Joc de trons', 'Tales of Dunk and Egg'

La HBO segueix ampliant la seva cartera de projectes vinculats a Joc de trons. Segons avança en exclusiva Variety, la cadena està preparant una adaptació de Tales of Dunk and Egg , una saga de llibres que són una preqüela dels esdeveniments que explica Joc de trons. La sèrie, que tindrà capítols d'una hora, seguirà les aventures de Ser Duncan the Tall (Dunk) i un jove Aegon V Targaryen 90 anys abans dels fets a Cançó de gel i foc.

Fins ara George R.R. Martin ha publicat tres novel·les de la saga Tales of Dunk and Egg. Segons assenyala Variety, el projecte d'adaptació està en un estadi molt inicial –encara no s'ha fitxat el repartiment–, però és una de les prioritats de la HBO. Si tira endavant serà la segona preqüela sorgida de Joc de trons, ja que la cadena ha confirmat que té previst estrenar el 2022 House of the dragon, centrada en la guerra civil entre els Targaryen i protagonitzada per Matt Smith ( The Crown). La sèrie que finalment no segueix endavant és el projecte que havia d'estar protagonitzat per Naomi Watts.