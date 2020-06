La HBO se suma al gènere confinat amb 'En casa'

El confinament obligat a causa del coronavirus ha transformat, encara que sigui temporalment, l'audiovisual. Des de mitjans de març, programes de ràdio i televisió es fan des de casa, però també sèries de televisió. La HBO s'acaba de sumar al gènere de la ficció confinada amb l'estrena d' En casa, sèrie d'antologia que estarà disponible a partir de demà a la plataforma. Més enllà del ganxo de reflectir l'estranya realitat del coronavirus entre quatre parets, el seu gran atractiu és la llista de directors que s'han apuntat a la proposta de la HBO: Leticia Dolera ( Vida perfecta), Carlos Marques-Marcet ( Els dies que vindran), Elena Martín ( Julia ist), Rodrigo Sorogoyen ( Madre) i Paula Ortiz ( La novia).

La situació d'excepcionalitat ha obligat tots cinc creadors a treballar en els seus capítols amb molt menys recursos dels que tenen habitualment quan estan al capdavant d'una sèrie o una pel·lícula. Un filmmaker kit format per un telèfon mòbil d'última generació i uns quants complements han sigut tot l'equip de rodatge al qual han tingut accés els directors per explicar cinc històries "que són realment filles del confinament" i que tenen poc en comú les unes amb les altres. La disparitat de plantejaments també queda evidenciada en la durada dels episodis. Tot i que en un principi cada capítol havia de durar 15 minuts, finalment els metratges es mouen entre els 15 i els 45 minuts.

Cinc visions particulars

Precisament el repte d'haver de rodar totalment en solitari va ser un dels motius que en un primer moment Leticia Dolera tingués reticències a acceptar l'encàrrec. Finalment, la directora de Vida perfecta es va llançar a la piscina amb un capítol que porta per títol La jaula, una referència tant a l'opressió física del confinament com a l'opressió mental exercida per una parella controladora. Dolera ha dirigit i protagonitzat el capítol però ha comptat amb la col·laboració d'altres actrius com Nuria Gago i Anna Bertran, i la còmica Henar Álvarez. La directora, que defensa que rodar "és una feina d'equip", explica que la història va néixer de la necessitat de reflexionar "què suposa la llibertat i sentir-se lliure", segons ha detallat a Europa Press.

En el cas de Carlos Marques-Marcet, el capítol Viaje alrededor de mi piso planteja la possibilitat de sortir del confinament, encara que sigui mentalment, sense abandonar les quatre parets d'un pis. Per fer-ho, agafa com a referència la història de Xavier de Maistre, militar francès que va escriure Viatge al voltant de la meva cambra després de ser condemnat a 42 dies d'arrest domiciliari.

A En casa Rodrigo Sorogoyen s'ha dirigit a ell mateix i a la seva parella, Marta Nieto. Junts han muntat un capítol –el més llarg de tota la sèrie– amb punts lynchians (incloent-hi doppelgängers) en què un home comença a sospitar que la seva parella no és qui ell creia que era. Si en aquest episodi, titulat Una situación extraordinaria, el protagonisme recau només en dos personatges, en la proposta d'Elena Martín el joc es reparteix una mica més. L'escenari del seu capítol – Mira este vídeo de gatitos– és una antiga nau industrial on està vivint el confinament juntament amb sis artistes més i diversos gats. Reflexions sobre la convivència, les relacions de parella o els rols de gènere es donen la mà en aquest episodi fet amb unes limitacions que, segons confessa Martín, l'han obligat a ser més creativa i a buscar-se la vida. "La realitat és que no pots fer les coses de la mateixa manera que amb un equip", explica.

L'últim episodi de la sèrie recau en la directora Paula Ortiz, que detalla que va acceptar participar en el projecte pel "repte i l'enorme oportunitat d'explicar al mateix temps que està passant i d'una manera molt subjectiva com ens sentim". Per a la directora de La novia, les històries d' En casa són "filles del confinament, fetes en confinament i sobre el confinament, amb totes les seves restriccions i el seus ofecs". A Es así de fácil, Julia de Castro i Celia Freijeiro, que han gravat per videconferencia, interpreten la Nuria i la Marta, dues amigues que es veuen obligades a fer el confinament juntes després que la primera és abandonada pel seu nòvio el mateix dia que Pedro Sánchez declara l'estat d'emergència. Rodat en blanc i negre i amb to de comèdia, el capítol mira amb humor les ruptures sentimentals i les noves relacions.

En casa és l'última mostra de l'esclat de les sèries confinades, un fenomen que en els últims dos mesos ha donat lloc a ficcions com Jo em quedo a casa (TV3), Diarios de la cuarentena (La 1) o Coronavídeos: historias confinadas, emesa per El Terrat a través del seu canal de YouTube. Amb el confinament començant a intuir la llum al final del túnel, falta veure si el subgènere de la ficció confinada ha arribat per quedar-se per sempre o desapareixerà tan bon punt la "nova normalitat" sigui una realitat.